رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل با اشاره به محدودیت منابع آبی، بر لزوم حرکت به سمت سیستمهای کشاورزی سازگار با اقلیم و استفاده از علوفههای کمآببر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابطعمومی سازمان تات، کمال شهبازی، هدف اصلی تحقیقات پژوهشگران را ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی به دامداران برای کاهش هزینه و افزایش بهرهوری عنوان کرد و گفت: چغندر علوفهای به دلیل مزایای اقلیمی و تغذیهای، یکی از این راهکارهای اثباتشده است.
وی با بیان این که کشت پاییزه چغندر علوفهای تا ۵۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی کرده و بازدهی بالایی دارد، افزود: این محصول با انرژی قابلهضم بالا، امکان جایگزینی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی سیلاژ ذرت در جیره دام را فراهم میکند و موجب کاهش چشمگیر هزینههای خوراک و مدیریت پایدار منابع آب میشود.
رئیس مرکز تحقیقات استان اردبیل افزود: برخلاف ذرت علوفهای که کشت بهاره و نیاز آبی بالایی دارد، چغندر علوفهای در پاییز کشت میشود و بخش عمده آب مورد نیازش از بارانهای پاییزه و زمستانه تأمین میشود. این ویژگی، مصرف آب آبیاری را تا حدود ۵۰ درصد کاهش میدهد و آن را به گزینهای مطلوب برای مناطق خشک و نیمهخشک تبدیل کرده است.
شهبازی گفت: چغندر علوفهای در شرایط مطلوب قادر به تولید ۸۰ تا ۱۲۰ تن علوفهتر یا معادل ۱۵ تا ۳۰ تن ماده خشک در هکتار است.
وی افزود: از منظر تغذیه دام نیز انرژی قابل هضم بالا و خوشخوراک چغندر علوفهای، امکان جایگزینی اقتصادی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی سیلاژ ذرت را در جیره دامهای پرواری و داشتی فراهم کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات استان اردبیل در پایان با اشاره به سابقه اجرای طرحهای موفق میدانی، بر مزیت اقتصادی این جایگزینی تأکید کرد و گفت: ترویج روشهای نوین خوراکدهی نشان داده که بهکارگیری چنین راهکارهایی میتواند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای تغذیه دام را کاهش دهد.