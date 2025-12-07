پخش زنده
مرحله پلیآف رقابتهای لیگ بسکتبال نوجوانان دختر کشور در شهرهای مختلف پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، لاستیک بارز دهگلان، هیأت بسکتبال دیواندره و آکادمی ضرغامیان به عنوان سه نماینده استان در این مرحله به میدان رفتند.
تیم آکادمی بسکتبال ضرغامیان توانست با پیروزی برابر تیم طبس جواز حضور در مرحله بعدی مسابقات را کسب کرد.
تیم لاستیک بارز دهگلان و خانه بسکتبال دیواندره نیز با پذیرفتن شکست مقابل رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.
براساس اعلام سازمان لیگ بسکتبال ایران، مرحله بعدی رقابتهای لیگ نوجوانان دختر کشور دیماه امسال برگزار میشود.