شبکههای ملی و استانی صداوسیما این هفته داستان هویت، فرهنگ و استعدادهای گلستان را روایت میکنند. استانی در شمالشرق ایران که به برادری اقوام و ادیان و طبیعت هزار رنگش شهره است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رویداد ملی ایران جان این هفته به گلستان اختصاص دارد و این بار این طبیعت گلستان است که تصمیم گرفته این استان را گلستان کند. در پس این چشم اندازهای رویایی، زیباییهای دیگری هم در این استان جریان دارد. هفده منظره از تصاویر زیبای زندگی انسانها کنار هم از نسل قدیم تا نسل آینده و نگارستانی که با کسب و کار کنار هم ایجاد شده، گلستانی که با پیوند اقوام زیباتر شده است. همین قدر که گلستان را طبیعت زیبایش گلستان کرده این سرزمین برادری است که گلستان را نگارستان ایران کرده، به قول سعدی این گلستان همیشه خوش باشد.