پخش زنده
امروز: -
حادثهای تلخ در جادهای روستایی زرند، جان یک هموطن را گرفت و سه تن دیگر را مجروح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته، سرگرد اثنیعشری، رئیس پلیس راه زرند یزد، از وقوع یک فقره تصادف مرگبار در محور روستایی حصنآباد به ده ایرج در ساعات آغازین روز شانزدهم آذرماه خبر داد.
بر اساس اعلام این مقام انتظامی، در ساعت ۵:۴۵ صبح امروز، تصادفی رخبهرخ میان دو دستگاه خودروی پراید، به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ اعلام شد. بلافاصله واحد گشت کارشناسی این یگان در محل حاضر و نسبت به ایمنسازی منطقه اقدام کرد.
در بررسیهای اولیه مشخص شد که یکی از خودروها از سمت روستای حصنآباد به سمت زرند و دیگری از سمت روستای ده ایرج در حال حرکت بودهاند که به دلیل انحراف به چپ یکی از خودروها، با یکدیگر برخورد شدیدی کردهاند.
متأسفانه در این سانحه، چهار سرنشین مجروح به مراکز درمانی انتقال یافتند که یکی از آنها به علت شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
سرگرد اثنیعشری علت اصلی این حادثه را «خستگی و خوابآلودگی» راننده خودرویی عنوان کرد که از سمت حصنآباد در حرکت بوده است. این موضوع بار دیگر زنگ هشدار را برای تمامی رانندگان به صدا درمیآورد که «خستگی» میتواند به اندازه مستی خطرناک باشد و رانندگی در شرایط خوابآلودگی، تهدیدی جبرانناپذیر برای خود و دیگران است.
وی ضمن تسلیت به خانواده جانباخته و آرزوی بهبودی برای مجروحان، از همه شهروندان و به ویژه رانندگان محترم درخواست کرد پیش از سفر از سلامت جسمی و روانی خود اطمینان حاصل کرده و در صورت احساس خستگی، از رانندگی خودداری کنند.