به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در نشست صمیمی با دانشجویان پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تبریک روز دانشجو و تاکید بر نقش موثر دانشجویان در دوران ستمشاهی گفت: پس از انقلاب دانشگاهیان، نقش بسزایی در راستای پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام و انقلاب اسلامی داشته و دارند.

وی با تقدیر از تلاش دانشجویان در دوران سازندگی پس از دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه گفت: مسئولان باید گوش شنوای مردم، به ویژه نسل جوان و دانشجو باشند و با تلاش مضاعف در مسیر رفع مشکلات اقتصادی، به دنبال انجام کار‌های ویژه در شرایط سخت باشند.

استاندار در پاسخ به سوال برخی دانشجویان در خصوص کمبود ساختمان و فضای سبز پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم ابراز امیدواری کرد؛ با تامین اعتبار اولیه ساختمان شماره ۲ پردیس این دانشگاه تا دو سال آینده به بهره برداری برسد.

ایجاد فضای سبز، احداث آشپزخانه مرکزی و رفع مشکل آنتن دهی هم از دیگر قول‌هایی بود که آقای بهنام جو به دانشجویان داد.

وی همچنین با هدف حمایت از ترویج فرهنگ ازدواج و افزایش جمعیت، خطاب به دانشجویان از اختصاص هدیه ۲۰۰ میلیون ریالی استاندار به دانشجویان پردیس علوم پزشکی قم که تا نوروز سال ۱۴۰۵ ازدواج کنند خبر داد.

استاندار طرح محله محور را یکی از برنامه‌های مهم دولت دانست و افزود: قم در این عرصه پیشرو است و دانشجویان به عنوان بازوان پرتوان جامعه می‌توانند نقش مهمی در اجرا و توسعه این طرح داشته باشند.

آقای بهنام جو همچنین افتتاح ورزشگاه اختصاصی بانوان را از دیگر طرح‌های مهم در راستای ارتقاء فعالیت‌های ورزشی و قهرمانی در میان بانوان استان دانست و گفت: این مرکز با ۴۵۰۰ متر مربع سالن سرپوشیده به زودی در اختیار بانوان قرار خواهد گرفت.

مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار، دکتر علی ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مسئولان پردیس دانشگاه هم با حضور در این نشست صمیمی، به سوال‌های مطرح شده دانشجویان پاسخ دادند.