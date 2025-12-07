دولت طرح‌ های مهمی همچون نظام ارجاع، استقرار پزشک خانواده و سطح‌ بندی خدمات را دنبال می‌ کند تا بهره‌ وری در حوزه سلامت افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امور اجرایی رئیس‌ جمهور در جمع مدیران حوزه سلامت و شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دولت چهاردهم سلامت مردم را در صدر اولویت‌ های خود قرار داده و تکمیل بیمارستان‌ های نیمه‌ تمام، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش حوادث جاده‌ ای از مهم‌ ترین برنامه‌ های در دست اجرا است.

محمدجعفر قائم‌ پناه افزود: یکی از وظایف محوری دولت، تأمین سلامت مردم است و دولت چهاردهم با محوریت دکتر پزشکیان این موضوع را در اولویت نخست قرار داده است.

وی یادآور شد: دکتر پزشکیان طرح‌ های مهمی همچون نظام ارجاع، استقرار پزشک خانواده و سطح‌ بندی خدمات را دنبال می‌ کند تا بهره‌ وری در حوزه سلامت افزایش یابد.

به گفته قائم‌ پناه، توسعه خودمراقبتی با بهره‌ گیری از هوش مصنوعی و فناوری‌ های نوین از دیگر راهبردهای دولت است تا نیاز مردم به بستری‌ های غیرضروری کاهش یابد.

معاون امور اجرایی رئیس‌ جمهور ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ ها روز به روز شاهد ارتقای شاخص‌ های سلامت و افزایش نشاط مردم ایران باشیم.

در کشور هر استان یک شهرستان را برای اجرای نظام ارجاع سلامت در نظر گرفته است که در خراسان رضوی شهرستان فریمان تحت پوشش این نظام قرار گرفت.

نظام ارجاع در ۴ سطح پایه (خود مراقبتی) مراکز بهداشت، بیمارستان تخصصی و بیمارستان فوق تخصصی در حال اجرا است.

در خراسان رضوی یک میلیون ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت دانشکاه علوم پزشکی تحت پوشش اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع سلامت قرار گرفتند.