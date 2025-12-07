پخش زنده
در نشست شورای اجتماعی استان، پوستر فراخوان عضویت در «باشگاه دهه هشتادیهای یزد» با شعار محوری «نسل زد، نسل تحول» توسط سخنگوی دولت رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در نشست شورای اجتماعی استان یزد که با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، محمدرضا بابایی، استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی در محل دانشگاه یزد برگزار شد، از دو طرح شاخص فرهنگی و اجتماعی شامل طرح «چارچوب گفتمان اجتماعی استان یزد» و پوستر فراخوان عضویت در «باشگاه دهه هشتادیهای یزد» رونمایی شد.
طرح «چارچوب گفتمان اجتماعی» سندی راهبردی است که با هدف توانمندسازی مدیران، نهادهای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، رسانهها و کنشگران محلی تدوین شده است.
این چارچوب به دنبال آن است که با ارائه اصول کلیدی گفتمان مسئولانه، تعیین نقش گروههای اثرگذار (از مدیران و معلمان تا روحانیون و هنرمندان) و ارائه چکلیستهای عملی برای طرح مسئله، فضایی را برای صحبت کردن دقیقتر، منصفانهتر و کارآمدتر درباره مسائل اجتماعی و محلهای فراهم آورد.
همچنین در این مراسم، پوستر فراخوان عضویت در «باشگاه دهه هشتادیهای یزد» با شعار محوری «نسل زد، نسل تحول» توسط سخنگوی دولت رونمایی شد.
سخنگوی دولت در این مراسم یزد را دیاری فرهیختهپرور توصیف کرد که همواره پیشتاز بسیاری از خلاقیتهای اجتماعی و زمینهساز رویکردهای تحولی در سطح کشور بوده است.
فاطمه مهاجرانی با اشاره به رونمایی از فراخوان باشگاه دهه هشتادیها، بر اهمیت حیاتی گفتوگو با نسل جدید تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند برقراری ارتباط دو سویه و مؤثر با نسل جدیدِ تحولخواه هستیم. یزد به عنوان استانی که داعیهدار حوزه گفتوگو بوده، انتظارات ویژهای را برمیانگیزد و همواره مفاهیم «گفتوگو» و «یزد» در ذهنها با یکدیگر پیوند خوردهاند.
وی افزود: نسل جدید، پتانسیل عظیمی برای ایجاد تغییرات مثبت دارد و وظیفه ماست که بستری برای شنیدن صدای آنان و مشارکتشان در امور فراهم کنیم.
استاندار یزد هم با اشاره به پیشرو بودن این استان در حوزه مدیریت اجتماعی اظهار داشت: یزد از نخستین استانهایی بود که طرحهای مدونی را در حوزه مدیریت اجتماعی ارائه کرد. در جلسهای که اخیراً با حضور رئیسجمهور محترم و استانداران برگزار شد، گزارشی از اقدامات یزد ارائه شد که مورد توجه ویژه دکتر پزشکیان قرار گرفت.
محمدرضا بابایی ادامه داد: ایشان دستور دادند که الگوی یزد به همراه تجربیات دو استان دیگر، به عنوان مدلی موفق برای سایر استانها بهویژه استان البرز مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با تبیین جایگاه گفتمان در تحولات بشری تصریح کرد: تمامی اتفاقات عالم هستی، چه مثبت و سازنده و چه منفی و نامیمون، از دالان زبان و گفتمان عبور میکند. اگر این گفتمان چارچوبمند و صحیح شود و آموزشهای لازم در سطح جامعه ارائه گردد، قطعاً جامعه در مسیر درست و فلاح قرار خواهد گرفت.
بابایی با تأکید بر لزوم برنامهمحوری در دولت چهاردهم افزود: ما هنوز هم بر اساس برنامه هفتم توسعه در حال برداشتن گامهای تکمیلی هستیم. اعتقاد راسخ دولت چهاردهم بر حرکت بر مدار برنامه است و در همین راستا تمامی دستگاههای اجرایی استان، از جمله آموزش و پرورش و سازمان مدیریت، دارای برنامههای کمی و مشخص هستند.
استاندار خاطرنشان ساخت: این رویکرد به ما اجازه میدهد تا بهصورت سالانه عملکرد خود را ارزیابی کرده و میزان تحقق اهداف را بسنجیم.
اسماعیل دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد نیز در آیین رونمایی از پوستر باشگاه دهه هشتادیها، با اشاره به شعار «نسل زد، نسل تحول» بیان داشت: امروز ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگری تشنهی تحول است و ما معتقدیم که نسل جدید، پیشران و آفرینندهی این تحول بزرگ خواهند بود.