فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری دو کلاهبردار سابقه دار، حین فروش سکههای طلای تقلبی در بازار زرگران رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن گفت: با دریافت خبری مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش سکه طلا و دلار تقلبی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ با حضور در بازار طلا فروشان رشت و انجام تحقیقات پلیسی نسبت به جمعآوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند، افزود: دو متهم سابقهدار این پرونده شناسایی و در یک عملیات نامحسوس دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: این افراد در بازجوییها صورت گرفته، پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش ۴ عدد سکه طلای تقلبی به مبلغ تقریبی ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال اعتراف کردند.
سرهنگ روشن قلب افزود: دو کلاهبردار ۴۱ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.