به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن گفت: با دریافت خبری مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش سکه طلا و دلار تقلبی، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران کلانتری ۱۲ با حضور در بازار طلا فروشان رشت و انجام تحقیقات پلیسی نسبت به جمع‌آوری ادله و مستندات لازم اقدام کردند، افزود: دو متهم سابقه‌دار این پرونده شناسایی و در یک عملیات نامحسوس دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: این افراد در بازجویی‌ها صورت گرفته، پس از مواجهه با مدارک، شواهد و مستندات به بزه انتسابی خود مبنی بر کلاهبرداری با شیوه فروش ۴ عدد سکه طلای تقلبی به مبلغ تقریبی ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

سرهنگ روشن قلب افزود: دو کلاهبردار ۴۱ ساله با تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.