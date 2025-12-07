فرمانده انتظامی ساری از دستگیری عامل چاقوکشی در کمتر از دو ساعت، در آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی قیصری فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد نزاع و درگیری با سلاح سرد قمه در شهر ساری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ ساری بلافاصله در محل حاضر شدند و طی بررسی انجام شده مشخص شد یکی از اراذل شهر ساری بوسیله سلاح سرد قمه، یکی از شهروندان را مجروح و مصدوم به بیمارستان منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: با توجه به اینکه متهم پیش از حضور ماموران از محل متواری شده بودند، پس از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی موفق شدند عامل چاقو کشی را در کمتر از دو ساعت شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر کنند.

سرهنگ قیصری با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد، ادامه داد: پلیس با هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای هنجارشکن با اعمال مجرمانه خود نظم عمومی جامعه را برهم بزنند.