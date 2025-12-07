ششمین رویداد ملی ایران جان در استان گلستان برگزار می‌شود و معرفی فرهنگ، تاریخ، اقوام، مفاخر و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری این استان از اهداف این رویداد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دیوار بزرگ گرگان از جا‌های دیدنی در استان گلستان به شمار می‌رود و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این دیوار پس از دیوار چین، بزرگ‌ترین دیوار دفاعی جهان است.

دیوار بزرگ گرگان ۲۰۰ کیلومتر طول دارد در ۲۹ تیرماه سال ۱۳۷۸ به ثبت ملی رسیده است.

رویداد ملی «ایران جان»، به ابتکار صداوسیما به دنبال معرفی و ضریب دادن به ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه و پیشرفت جای جای کشور است.