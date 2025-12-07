مصرف گرایی فرهنگ اصیل جامعه را تهدید میکند
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای گذشته در سفر به خراسان جنوبی مسائل مهمی درباره سبک زندگی اسلامی داشتند ایشان به موضوع اسراف در سبک زندگی اسلامی بارها تاکید داشتهاند و موضوع اسراف یکی از تاکیدات رهبری بوده و هست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، آیت الله حسینی همدانی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت: امروز مصرف گرایی یک بحران جدی و چند بعدی است و پرداخت به آن در فرهنگ عمومی بسیار مهم است. باید برای رفع این مشکل کارگروههای مختلفی شکل بگیرد تا فرهنگ مصرف درست در جامعه نهادینه شود.
او تاکید کرد: پدیده مصرف گرایی به عنوان یک بحران فرهنگی، روانی و اقتصادی باید از چند بعد مورد توجه قرار گیرد. مصرف گرایی فقط یک فرهنگ نیست بلکه یک نظام چند بعدی است که ریشههای چند لایه دارد.
امام جمعه کرج گفت: افراد در فرهنگ مصرف گرا علاوه بر رفع نیازهای واقعی خود خرید میکنند بلکه خرید به عنوان یک فعالیت هویتی شناخته میشود به همین دلیل داشتن خرید بیشتر نشان از مقبول بودن و موفقتر بودن است.
ایت الله حسینی همدانی تصریح کرد: فرهنگ مصرف گرایی باعث شده تا افراد همیشه احساس خلا کنند و این موضوع باعث میشود تا بازار همیشه با تب و تاب خرید کاذب همراه باشند و بازارها به ابزاری برای کنترل جامعه و روان مردم تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: امروز مصرف گرایی به موتور حرکت اقتصادهای کلان دنیا تبدیل شده و به ایدیولوژی مصرف تبدیل شده است و ارزش انسان را با داراییهای او تعریف میکند.
او ادامه داد: مصرف گرایی یک پدیده چند بعدی و فراتر از خرید کردن است و به هویت، معنا و سبک زندگی ربط دارد. امروز مصرف گرایی زندگی میلیاردها انسان را تحت تاثیر قرار است و پیامدهایی به همراه دارد.
او گفت: مثلاً در حوزه فردی مصرف گرایی روی حال روانی افراد تاثیر میگذارد و حال هیجانی خرید بعد از انجام از بین میرود و مبتلا به افسردگی بعد از خرید میشود. این چرخه به خصوص وقتی ادامه دار میشود فرد با احساس بدی مواجه میشود و آرام آرام عزت نفس او از بین میرود.
آیت الله حسینی همدانی افزود: پیامد فردی بعدی مصرف گرایی حجم بالای بدهیها و فشارهای روانی بزرگ برای فرد است. این حالت باعث میشود فرد دائم در حال تلاش برای درآمد بیشتر و خرید بیشتر باشد و از معنای واقعی زندگی به دور باشد.
امام جمعه کرج ادامه داد: مصرف گرایی در سطح فرهنگی نقش فرهنگ جایگزین را اجرا میکند. برای مثال در فرهنگ ما تاکید بر قناعت و ساده زیستی است، اما امروز فرهنگ تجمل و مصرف گرایی جایگزین شده است.
او گفت: امروز تاکید فرهنگ مصرف گرایی به مفهوم داشتن به جای بودن است یعنی امروز مهم نیست که چه فردی هستیم بلکه مهم این است که چه چیزی داریم. فرد زیاد حرف میزند، اما کم فکر میکند. در نهایت فرهنگ مصرفی تلاش جامعه برای تولید معنا را بی نتیجه میکند.
آیت الله حسینی همدانی گفت: فرهنگ عمومی فقط پرداختن به موضوعات جزیی و حاشیهای نیست بلکه باید موضوعات روز مهم توجه داشت. در این زمینه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها درباره سبک زندگی اسلامی چراغ راه ما هستند.
او تاکید کرد: امروز با افزایش مالها و پاساژها کسب و کار فروشندگان خرد از بین رفته است که این موضوع هم نتیجه همان سبک مصرف گرایی است.
امام جمعه کرج گفت: امروز شورای فرهنگ عمومی باید تصمیمات مهم و تأثیرگذار داشته باشد تا سبک زندگی اسلامی که رهبری فرمودهاند در بستر جامعه جاری شود.