رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش دست‌دوز تهران گفت: صنعت کفش کشور سالانه حدود ۱۶۰ میلیون جفت کفش دست‌دوز تولید می‌کند و ارزش صادرات رسمی آن نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.





رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش دست‌دوز تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، با اشاره به سابقه طولانی این صنعت در ایران افزود: اتحادیه کفش دست‌دوز از سال ۱۳۲۲ به‌صورت رسمی فعالیت می‌کند و امروز حدود ۸۵۰۰ واحد تولیدی در این صنعت فعال‌اند که شامل ۲۵۰ کارخانه و ۸۲۵۰ کارگاه با ظرفیت اشتغال ۵ تا ۵۰ نفر است.

احمد شیعه اضافه کرد: تعداد شاغلان این صنعت در کشور حدود ۵۰۰ هزار نفر و تعداد فعالان این حوزه در تهران حدود ۵۰ هزار نفر است؛ این آمار بدون احتساب صنایع وابسته ارائه شده است.

چالش‌های اصلی تولید: کمبود نقدینگی، مواد اولیه و نیروی متخصص

رئیس اتحادیه کفش دست‌دوز با اشاره به افت محسوس تولید در سال جاری گفت: کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده بسیاری از واحد‌های کوچک با دشواری ادامه فعالیت مواجه شوند.

نیاز صنعت: آموزش آکادمیک و ابزارآلات مدرن

احمد شیعه، نبود آموزش دانشگاهی و سیستماتیک در حوزه کفش را یکی از مشکلات جدی برشمرد و افزود: یادگیری حرفه کفاشی تنها از مسیر کارگاه‌های کوچک و طی ۵ تا ۱۰ سال میسر است و همین موضوع باعث شده ریزش نیرو‌های ماهر آینده این صنعت را تهدید کند.

به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش دست‌دوز تهران، واحد‌های کوچک برای تولید کیفی نیازمند مواد اولیه مناسب، ابزار مدرن و نیروی کار آموزش‌دیده هستند؛ سه حلقه‌ای که امروز تأمین آنها نسبت به گذشته بسیار سخت‌تر شده است.

ظرفیت صادراتی بالا، اما تیراژ پایین مانع حضور جهانی

احمد شیعه با اشاره به اینکه قیمت جهانی کفش دست‌دوز ایران بین ۳۵ تا ۶۰ دلار است، گفت: کارگاه‌های کوچک با تیراژ ۲۰ تا ۳۰ جفت امکان حضور مستقل در بازار‌های صادراتی را ندارند.

او تأکید کرد: تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و نمایشگاهی ضروری است تا بتوانیم واحد‌های کوچک را تجمیع و برای حضور در بازار‌های منطقه و اروپا توانمند کنیم.

نمایشگاه تخصصی کفش در بهمن‌ماه

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان کفش دست‌دوز تهران از برگزاری نمایشگاه تخصصی کفش در بهمن‌ماه خبر داد و افزود اتحادیه کفاشان دست‌دوز همچنان در معرفی توانمندی‌های این صنعت نقش فعالی خواهد داشت.

صنعتی تاریخی و اشتغال‌زا

احمد شیعه با اشاره به قدمت ۷ هزار ساله صنعت کفش دست‌دوز در ایران گفت: این صنعت بومی، کم‌هزینه و اشتغال‌زا است و می‌تواند سهم مهمی در تولید و صادرات غیرنفتی داشته باشد. او تأکید کرد: دولت باید نگاه ویژه و حمایتی به این صنعت داشته باشد تا فرصت‌های شغلی و صادراتی آن حفظ و تقویت شود.