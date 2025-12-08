سرپرست اداره مبادله و اهدای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: در این پویش قرار است تا پایان آذر ۳۵ هزار کتاب به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار کشور ارسال شود.

پویش اهدای کتاب به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار

پویش اهدای کتاب به کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سرپرست اداره مبادله و اهدای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: کتابخانه ملی در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ هزار جلد کتاب به اقصی نقاط کشور اهدا می‌کند.

احمد آقامحمدی افزود: واحد مبادله و اهدا یکی از واحد‌های اصلی سازمان اسناد و کتابخانه ملی است که تا کنون مجموعه های ارزشمندی توسط این بخش به مجموعه کتابخانه افزوده شده است.

وی گفت: اهدا منابع عبارت است از دریافت یا ارسال بلا عوض آثار. یکی دیگر از راه‌های تامین منابع، گرد آوری از طریق مبادله و اهدا است.

سرپرست اداره مباده و اهدای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: یکی از مهمترین فعالیت‌های بخش مبادلات ارتباط با کتابخانه‌های ملی و مراکز ایرانشناسی و اسلام شناسی سراسر جهان است.

احمد آقامحمدی افزود: منابع ایران و اسلام، اسناد تاریخی، فرهنگ نامه‌ها و هرگونه اطلاعاتی در رابطه با شهر‌ها و فرهنگ و تمدن ایران، همچنین اماکن مقدس و مذهبی ایران اسلامی، منابع غیر کتابی مانند مجموعه‌هایی از آثار خطاطان و نقاشان برجسته ایرانی، پوستر‌هایی از مناظر طبیعی و تاریخی ایران بسیار مورد توجه مراکز خارجی قرار دارد.

سرپرست اداره مبادله و اهدای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: همه ساله فهرستی از منابع جهت مبادله برای بیش از ۳۵۰ مرکز در سراسر دنیا ارسال می‌شود. از جمله مراکز بسیار مهم مورد ارتباط می‌توان به کتابخانه کنگره آمریکا، کتابخانه بریتانیا، کتابخانه ملی فرانسه، و ... اشاره کرد.