معاون امور روحانیت رئیس جمهور نقش رسانه را در اعتمادسازی عمومی، مشارکت اجتماعی و تحقق حکمرانی مطلوب حیاتی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین عماد، در جمع دانشجویان دانشکده دین و رسانه با طرح این پرسش که دانشجوی رسانه برای رسیدن به حکمرانی مطلوب چه نقشی می‌تواند ایفا کند، گفت: تحلیل وضعیت اعتماد مردم به رسانه‌ها، بررسی پیمایش‌های ملی و تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی رسانه از مهم‌ترین وظایف دانشجویان این حوزه است.

حجت الاسلام والمسلمین عماد افزود: امروز هم‌افزایی رسانه، دانشگاه و نهاد دین می‌تواند فرصت بزرگی برای ارتقای اعتماد مردم و تحقق آرمان‌های نظام ایجاد کند.

رئیس دانشکده دین و رسانه هم در این مراسم با بیان اینکه نظام سلطه تلاش دارد روایت‌ها را به سود خود بازنویسی کند گفت:دانشجویان باید همچون افسران میدان رسانه با انگیزه و توانمند وارد عرصه شوند و در برابر تحریف حقایق بایستند.

کمال اکبری، ویژگی برجسته دانشجویان این دانشکده را تعهد، دغدغه‌مندی و حضور عاشقانه برای تبیین اهداف انقلاب عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بررسی مسائل ، مشکلات و دغدغه دانشجویان و پیگیری مطالبات این قشر ارزشمند همواره از اولویت های این دانشکده است که با جدیت دنبال می شود.

تاکید بر چالش حکمرانی پلتفرمی و تهدیدات هوش مصنوعی

معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما نیز در این مراسم با اشاره به سرعت تحولات رسانه‌ای، فضای مجازی را چالش جدی حکمرانی دانست و افزود:هوش مصنوعی امروز این چالش را چند برابر کرده است.

دکتر غلامرضا نوری، با نقل فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه گلوگاه حکمرانی در فضای مجازی پلتفرم‌ها هستند گفت: اگر کشور برای تهدیدات مجازی آماده نباشد، آسیب‌های جدی متوجه جامعه خواهد شد.

دانشجو، سرباز جنگ روایت‌ها

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت:جنگ ۱۲ روزه نشان داد میدان امروز، میدان روایت‌هاست و دانشجویان، سربازان واقعی این نبردند.

مرتضی حیدری، خطاب به دانشجویان تأکید کرد: نباید اجازه داد مقاومت علمی قربانی سرعت و سطحی‌نگری شود و صداوسیما در تبیین حقیقت رسالتی سنگین بر دوش دارد.

وی افزود: دشمن با انتشار اخبار جعلی تلاش دارد جوان را ناامید کند، در حالی که ما با ایمان و درایت رهبری قله‌های بزرگ را فتح کرده‌ایم.

در پایان این مراسم از ۴ دانشجوی ممتاز علمی و آموزشی و ۴ دانشجوی برتر فرهنگی دانشکده دین و رسانه تجلیل شد.