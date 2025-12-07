رقابت‌های تکواندو قهرمانِ قهرمانان نونهالان دختر کشور، به میزبانی استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم تکواندوی استان کردستان در پایان این رقابت‌ها موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شد.

آیسان فاطمی برده‌زرد در دیدار نهایی با غلبه بر حریف تهرانی خود نشان طلای مسابقات را بر گردن آویخت.

همچنین هژین رسین دیگر تکواندوکار استان، بر سکوی سوم ایستاد.

هدایت تیم تکواندوی نونهالان کردستان در این دوره از مسابقات برعهده مهری شعبانی، سمیه محمدپناه و فروغ عبدمحمدی بود.