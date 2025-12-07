به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان گغت: دانشجو بودن در دانشگاه فقط به کسب علم برای ورود به شغل معلمی خلاصه نمی‌شود و دانشجویان بسیجی این دانشگاه، جهاد تربیتی را در مدارس مناطق محروم با باور به عدالت آموزشی آغاز کرده‌اند.

محمد مهدی اشتری با بیان این که با سیاست ورزی به دنبال کنشگری و جریان سازی و حرکت عمومی در جامعه هستیم، افزود: خدمات آموزشی در مناطق کم برخوردار شهر و استان اصفهان را با ایمان به اصل سوم قانون اساسی و برای هویت سازی در جامعه دنبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: با برگزاری اردوی جهادی در مناطق محروم کشور درصدد هستیم به عنوان دانشجو، حلقه پیوند حاکمیت و مردم باشیم و در مسیر تمدن نوین اسلامی گام برداریم.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان تصریح کرد: دانشجویان برای جبران کمبود‌ها در مناطق محروم کشور پای کار هستند تا در مسیر عدالت آموزشی و ساختن ایران قوی حرکت کنند.