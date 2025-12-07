به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل برق درسطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با اقدامات فنی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی ۳ سارق در شهرستان شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی عملیاتی منسجم آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز تصریح کرد: متهمان در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۱۰ فقره سرقت سیم کابل برق اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

سرهنگ شهبازی همچنین از شهروندان خواست نسبت به سرقت کابل‌های برق شهری حساس بوده و هرنوع سرقت از کابل‌های برق توسط افراد را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.