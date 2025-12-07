پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی رضوانشهر از کشف ۱۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق در بازرسی از ۱ دستگاه کامیون باری در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ حامد شادبهر گفت: ماموران انتظامی شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق چوب و فراوردههای جنگلی در سطح حوزه استحفاظی از توقیف ۱ دستگاه کامیون باری مقدار قابل توجهی چوب فاقد مجوز درخت توسکا و صنوبر کشف و ضبط کردند.
وی به کشف حدود ۱۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق از نوع توسکا و صنوبر در بازرسی از ۱ دستگاه خودروی کامیون باری اشاره کرد و افزود: متهم ۳۹ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
فرمانده انتظامی رضوانشهر با بیان اینکه چوبهای کشف شده تحویل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رضوانشهر شد، گفت: کارشناسان ارزش چوبهای کشف شده ۲۸۵ میلیون تومان برآورد کردند.
فرمانده انتظامی رضوانشهر با اشاره به پیامدهای ناشی از قطع بیرویه درختان و قاچاق چوب از مردم خواست، برای جلوگیری از سودجویی افراد فرصتطلب در صورت برخورد با موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.