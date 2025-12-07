پخش زنده
اگر از هر رانندهای بپرسید برای رفع مشکل ماشین سنگینش کجا میرود، احتمالاً یک جواب میشنوید: شاهپور جدید اصفهان. جایی که کار نشد، معنا ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ منطقه صنعتی امیرکبیر، یا همان شاهپور جدید در شمال اصفهان، به عنوان یکی از قطبهای اصلی تعمیرات و تأمین قطعات خودروهای سنگین کشور شناخته میشود؛ منطقهای که با حضور صدها استادکار و صنعتگر ماهر، سهمی چشمگیر در پایداری صنعت حملونقل ایران دارد.
در این منطقه، از بام تا شام صدای چکش، تراش، و موتورهای سنگین شنیده میشود.
هر کارگاه، مرکز تخصصی کوچکی است که از دل تجربه و ابتکار استادکاران ایرانی شکل گرفته است. از تعمیر موتور و گیربکس گرفته تا ساخت قطعات کمیاب خودروهای سنگین، همه در همین چند خیابان انجام میشود.
به گفته کارشناسان، شاهپور جدید نهتنها نیاز بخش بزرگی از رانندگان و شرکتهای حملونقل داخلی را تأمین میکند، بلکه با مهارت فنی و توان بازسازی قطعات پیچیده، در کاهش هزینههای نگهداری و تعمیرات ناوگان حملونقل کشور نقش مهمی ایفا میکند.
رانندگان از سراسر ایران، از خوزستان و سیستان تا خراسان و آذربایجان، برای رفع مشکلات فنی خودروهای خود به این منطقه مراجعه میکنند؛ چرا که میدانند در شاهپور جدید، کاری نیست که بیپاسخ بماند.
در این منطقه، فروشگاههای لوازم یدکی خودروهای سنگین، در کنار کارگاههای تراشکاری، برق خودرو و جوشکاری، شبکهای از خدمات فنی را شکل دادهاند که به نوعی ستون فقرات صنعت حملونقل کشور به شمار میرود.
منطقه صنعتی امیرکبیر، که سابقهای چند دههای در حوزه خدمات و صنایع دارد، امروز نماد تلاش، مهارت و خودباوری صنعتگران اصفهانی است.
جایی که دستان زحمتکش استادکاران، هر روز چرخهای اقتصاد و حملونقل ایران را به حرکت درمیآورند.