تیم فوتبال شهید قندی یزد فردا در تهران به دنبال کسب دومین پیروزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم فوتبال شهید قندی یزد در چارچوب هفته هشتم لیگ دو فوتبال کشور، فردا در ورزشگاه هرندی تهران به مصاف شاهین میرود.
این بازی قرار است از ساعت ۱۵ آغاز شود، اما به گفته مسئولان شهید قندی احتمال تغییر ساعت به ۱۴ وجود دارد.
فوتبالیستهای یزدی در هفت دیدار قبلی خود فقط یک پیروزی خارج از خانه کسب کرده و با پنج تساوی و یک باخت در رده نهم جدول ایستادهاند.
از آن سو هم شاهین تهران رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.