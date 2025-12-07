پخش زنده
استاندار قم گفت: رایزنان بازرگانی کشورمان میتوانند با فعالیتهای خود نقش کلیدی در کشورهای هدف برای رشد صادرات استانها داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در نشست با ۱۱ رایزن منتخب بازرگانی کشورمان در کشورهای هدف با اشاره به جایگاه مهم رایزنان در رشد صادرات در شرایط تحریم گفت: تهاتر کالا به کالا از راهکارهایی است که در شرایط تحریمی میتوان مبادلات تجاری را افزایش دهیم.
اکبر بهنام جو اضافه کرد: در شرایط خاص تحریمی باید کار اقتصادی را افزایش دهیم و در این حوزه رایزنان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی باید ورود کنند.
وی افزود: امروز دو کشور چین و روسیه ظرفیت مناسبی برای کار اقتصادی و بازرگانی هستند و باید ارتباط خود را با این دو کشور حفظ و تقویت نماییم و رایزنان بازرگانی میتوانند خلاها و مشکلات در زمینه تجارت با این کشورها را رفع کنند.
استاندار قم با تاکید بر اینکه در استان قم ظرفیت متنوع و بالایی در زمینه تولیدات صنعتی دارد و تجار فعالی در استان قم داریم که میتوانند کمک کنند تا وضعیت تجاری کشور با ثبات باقی بماند.
بهنام جو نقش رایزنان بازرگانی را در رشد و توسعه و تقویت تجاری و اقتصادی استان قم مهم دانست و گفت: رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در تجارت دارند در استان قم و به خصوص در اتاق بازرگانی آمادگی وجود دارد تا با کمک رایزنان صادرات و تجارت را رشد داد.
رایزنان بازرگانی منتخب امروز از چندین واحد صنعتی در شهرک صنعتی محمود آباد و شکوهیه بازدید کردند همچنین رایزنان با حضور در نمایشگاه توانمندیهای تولیدی استان قم در اتاق بازرگانی با ظرفیتها و تولیدات صنعتی و کشاورزی استان قم آشنا شدند.