به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در نشست با ۱۱ رایزن منتخب بازرگانی کشورمان در کشور‌های هدف با اشاره به جایگاه مهم رایزنان در رشد صادرات در شرایط تحریم گفت: تهاتر کالا به کالا از راهکار‌هایی است که در شرایط تحریمی می‌توان مبادلات تجاری را افزایش دهیم.

اکبر بهنام جو اضافه کرد: در شرایط خاص تحریمی باید کار اقتصادی را افزایش دهیم و در این حوزه رایزنان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی باید ورود کنند.

وی افزود: امروز دو کشور چین و روسیه ظرفیت مناسبی برای کار اقتصادی و بازرگانی هستند و باید ارتباط خود را با این دو کشور حفظ و تقویت نماییم و رایزنان بازرگانی می‌توانند خلا‌ها و مشکلات در زمینه تجارت با این کشور‌ها را رفع کنند.

استاندار قم با تاکید بر اینکه در استان قم ظرفیت متنوع و بالایی در زمینه تولیدات صنعتی دارد و تجار فعالی در استان قم داریم که می‌توانند کمک کنند تا وضعیت تجاری کشور با ثبات باقی بماند.

بهنام جو نقش رایزنان بازرگانی را در رشد و توسعه و تقویت تجاری و اقتصادی استان قم مهم دانست و گفت: رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در تجارت دارند در استان قم و به خصوص در اتاق بازرگانی آمادگی وجود دارد تا با کمک رایزنان صادرات و تجارت را رشد داد.

رایزنان بازرگانی منتخب امروز از چندین واحد صنعتی در شهرک صنعتی محمود آباد و شکوهیه بازدید کردند همچنین رایزنان با حضور در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی استان قم در اتاق بازرگانی با ظرفیت‌ها و تولیدات صنعتی و کشاورزی استان قم آشنا شدند.