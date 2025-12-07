استاندار البرز میهمان دانشجویان شد
همزمان با روز دانشجو اجتماع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان البرز به صورت متمرکز در دانشگاه پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی شهرستان فردیس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، استاندار البرز ضمن گرامیدشت روز دانشجو و یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: دانشجویان مطالبات و درخواستهای به حقی دارند و در این سالها نیز تلاش بسیاری شده است تا مطالبات آنها به ثمر نشسته و شرایط ایده آل رای آنها فراهم شود که در سالهای اخیر نیز برای محقق شدن آن تلاشهای بسیاری شده است و قدمهای مثبتی نیز برداشته شده است.
عبداللهی در ادامه با اشاره به وعده داده شده در خصوص تبدیل و تغییر کاربری زندان رجایی شهر برای فرهنگیان گفت: این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیریهای انجام شده صورت گرفته و با تلاشهای صورت گرفته و همکاری قوه قضاییه این موضوع در حال نهایی شدن است و به زودی نیز تغییر کاربری آن صورت خواهد گرفت تا سخنان امام راحل در خصوص تبدیل شدن زندان به اماکن فرهنگی در استان البرز محقق شود.
در حال حاضر استان البرز دارای ۵هزار دانشجوی تربیت معلم در بخشهای دختران، پسران و ماده ۲۸ است. در پایان این مراسم از ۱۷ دانشجوی نخبه به نمایندگی از دانشجویان فرهنگی استان البرز تجلیل شد.