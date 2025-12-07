به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، استاندار البرز ضمن گرامیدشت روز دانشجو و یاد و خاطره شهدای دانشجو گفت: دانشجویان مطالبات و درخواست‌های به حقی دارند و در این سال‌ها نیز تلاش بسیاری شده است تا مطالبات آنها به ثمر نشسته و شرایط ایده آل رای آنها فراهم شود که در سال‌های اخیر نیز برای محقق شدن آن تلاش‌های بسیاری شده است و قدم‌های مثبتی نیز برداشته شده است.

عبداللهی در ادامه با اشاره به وعده داده شده در خصوص تبدیل و تغییر کاربری زندان رجایی شهر برای فرهنگیان گفت: این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های انجام شده صورت گرفته و با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری قوه قضاییه این موضوع در حال نهایی شدن است و به زودی نیز تغییر کاربری آن صورت خواهد گرفت تا سخنان امام راحل در خصوص تبدیل شدن زندان به اماکن فرهنگی در استان البرز محقق شود.