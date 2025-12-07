مراسم جشنی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو با حضور جمعی از دانشجویان، مسئولین، اساتید و علاقمندان به فرهنگ و علم، در شهربابک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این مراسم فرصتی بی‌نظیر برای تعامل و تبادل نظر میان دانشجویان و مسئولین فراهم کرد. دانشجویان با حضور در این مراسم، به جشن گرفتن دستاوردهای علمی و فرهنگی خود پرداختند و فضایی پرشور و پویا را رقم زدند که در آن همگان به اهمیت علم و دانش و نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف اجتماعی و فرهنگی جامعه تاکید کردند.

در حین مراسم جمعی از دانشجویان با ابراز دغدغه‌های خود، مطالباتی را از مسئولین بیان کردند.

آن‌ها در این نشست، با ارائه مسائل و مشکلات خود، درخواست‌هایی برای بهبود وضعیت دانشگاه‌ها، امکانات آموزشی و رفاهی، و تقویت شرایط تحصیلی داشتند

و امیدوار بودند که مسئولین با همکاری و همراهی بیشتر، گام‌های مؤثری در رفع این مشکلات بردارند. این رویداد به‌عنوان فرصتی برای گفت‌وگو میان نسل جوان و مسئولین، زمینه‌ساز رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی در جامعه دانشجویی شهربابک شد.