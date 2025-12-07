پخش زنده
بانوان والیبالیست سپاهان، شاهین بندر عامری بوشهر را شکست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیمهای والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و شاهین بندرعامری بوشهر در چهارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۴ در سالن فجر بوشهر مقابل یکدیگر صفآرایی کردند، که این دیدار در پایان با نتیجه سه بر صفر به نفع طلایی پوشان به پایان رسید.
در ابتدای سِت نخست این دیدار، طلاییپوشان با دفاع مانع از امتیازگیری حریف شدند و در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ سِت ابتدایی را به پایان رساندند.
در سِت دوم فشار بازی از سمت شاهین بندرعامری بیشتر شد، اما در نهایت والیبالیستهای سپاهان بازی را در دست گرفتند و موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ ست دوم را نیز به نام خود ثبت کنند.
در سِت سوم انگیزه سپاهانیها برای کسب پیروزی به ثمر نشست و در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ قاطعانه پیروز شدند و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کردند.