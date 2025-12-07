مسئول واحد حمل و‌نقل ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای استان البرز از آغاز صدور مجوز تغییر مسیر و بارگیری ناوگان خارجی از طریق سامانه جامع حمل‌ونقل بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مسئول واحد حمل و‌نقل ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای استان البرز از آغاز صدور مجوز تغییر مسیر و بارگیری ناوگان خارجی از طریق سامانه جامع حمل‌ونقل بین‌المللی خبر داد و اعلام کرد: این اقدام با هدف کاهش فرآیند‌های دستی، افزایش شفافیت، حذف مراجعات غیرضروری و تسریع در ارائه خدمات ترانزیتی انجام شده است.

مژگان کشفی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای بهبود روند خدمات بین‌المللی گفت: صدور مجوز‌های تغییر مسیر و بارگیری ناوگان خارجی امسال از طریق سامانه جامع حمل‌ونقل بین‌المللی آغاز شده و تمام اقدامات در حوزه ترانزیت با رویکرد کاهش فعالیت‌های دستی و افزایش شفافیت در حال اجرا است.

کشفی افزود: یکی از اهداف مهم این طرح، کوتاه‌کردن زمان ارائه خدمات و حذف مراجعات حضوری است تا فعالان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی بتوانند بدون اتلاف وقت، فرآیند‌های خود را به‌صورت الکترونیکی انجام دهند.

وی گفت: در هفت‌ماهه امسال، ۱۰۳ مجوز بارگیری برای ناوگان خارجی متردد از استان صادر شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش داشته است.

کشفی تاکید کرد: ادامه روند دیجیتالی‌سازی و استفاده از سامانه‌های هوشمند در بخش ترانزیت از اولویت‌های مهم استان البرز است و این فرآیند با جدیت دنبال خواهد شد تا ارائه خدمات به فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.