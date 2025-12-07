همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان نخستین سالن ساده و تاریک نمایشی در مجتمع شهید آوینی همدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت افتتاح این سالن، نمایش «آخرین لالایی» یا «فریاد صلح برای کودکان جهان به ویژه کودکان جنگدیده» به نمایش گذاشته شد.

نمایش «آخرین لالایی» شامل ۱۰۰ عروسک از مناطق مختلف دنیا و کشور است که هر عروسک شناسنامه، زادگاه و خاستگاه مشخصی دارد و با فرهنگ‌ها و نماد‌های گوناگون وارد دنیای کودکی شده است.

پیام این نمایش پیام صلح است، اینکه کودکان در هیچ جای دنیا نباید درگیر جنگ باشند، آنها باید شادی کنند، لذت ببرند و بهترین‌ها برایشان رقم بخورد، درست مثل جشنواره تئاتر کودک که سرشار از نشاط است.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذر با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و بین‌المللی در شهر همدان در حال برگزاری است.