به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، حسین ایزدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران، در واکنش به گزارش‌های اخیر مبنی بر آسیب جدید به پل تاریخی محمدحسن‌خان بابل اعلام کرد: تا این لحظه هیچ تخریب جدید یا ریزش تازه‌ای در این سازه مشاهده نشده و پل تحت رصد دقیق تیم‌های فنی است.

وی تأکید کرد ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد تغییرات مطرح‌شده مربوط به آسیب‌های گذشته بوده و وضعیت پل از نظر پایداری، مشکل فوری ندارد.

ایزدی همچنین به برداشته شدن غیرقانونی موانع فلزی زیر پل بدون هماهنگی با دستگاه‌های متولی اشاره کرد و گفت: این اقدام خارج از چارچوب مقرر انجام شده و در دست پیگیری قانونی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران از برگزاری جلسات ویژه در هفته جاری برای بررسی مدیریت تردد، حفاظت از پل و تعیین تکلیف وضعیت زیرگذر خبر داد و افزود: تصمیمات عملیاتی برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و ارتقای سطح حفاظت به زودی اجرایی خواهد شد.