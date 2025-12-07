رد شایعات تخریب پل محمدحسنخان بابل
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران هرگونه تخریب جدید در پل تاریخی محمدحسنخان بابل را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
حسین ایزدی، مدیرکل میراثفرهنگی مازندران، در واکنش به گزارشهای اخیر مبنی بر آسیب جدید به پل تاریخی محمدحسنخان بابل اعلام کرد: تا این لحظه هیچ تخریب جدید یا ریزش تازهای در این سازه مشاهده نشده و پل تحت رصد دقیق تیمهای فنی است.
وی تأکید کرد ارزیابیهای میدانی نشان میدهد تغییرات مطرحشده مربوط به آسیبهای گذشته بوده و وضعیت پل از نظر پایداری، مشکل فوری ندارد.
ایزدی همچنین به برداشته شدن غیرقانونی موانع فلزی زیر پل بدون هماهنگی با دستگاههای متولی اشاره کرد و گفت: این اقدام خارج از چارچوب مقرر انجام شده و در دست پیگیری قانونی قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران از برگزاری جلسات ویژه در هفته جاری برای بررسی مدیریت تردد، حفاظت از پل و تعیین تکلیف وضعیت زیرگذر خبر داد و افزود: تصمیمات عملیاتی برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی و ارتقای سطح حفاظت به زودی اجرایی خواهد شد.