مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق در شاهین شهر تا ۳۰ دیماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی دومین جشنوارۀ ملی موسیقی خلاق شاهینشهر (با یاد استاد حسن کسایی)، به منظور درخواست و استقبال هنرمندان، مهلت ارسال آثار به دبیرخانۀ جشنواره تا ۳۰ دی۱۴۰۴ تمدید شد.
این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت بیشتر برای هنرمندان کشور در تکمیل و ارسال آثار خلاقانۀ خود گرفته شده است.
علاقه مندان میتوانند آثار خود را به نشانیhttps://music.shahinshahr.ir بارگذاری و ارسال کنند.
زمان برگزاری این رویداد اعلام خواهد شد.