دو میلیارد دلار، ظرفیت حجم مبادلات اقتصادی ایران و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سفیر ازبکستان در بازدید از صنایع ساوه گفت: حجم مبادلات اقتصادی ایران و ازبکستان تا ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

فرید الدین نصریوف در سفر به استان مرکزی و بازدید از واحد‌های شهر صنعتی کاوه‌ی ساوه افزود: آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی مناطق مختلف دو کشور می‌تواند حجم مبادلات اقتصادی را تا ارزش ۲ میلیارد دلار افزایش دهد.

او افزود: هم اکنون سالانه ۵۰۰ میلیون دلار حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در زمینه‌های مختلف است.

معاون اجرایی و پارلمانی اتاق بازرگانی اراک نیز گفت: این اتاق از طریق دعوت از سفرا و بازرگانان کشور‌های مختلف سعی دارد تا زمینه‌های آشنایی و سرمایه گذاری خارجی را در استان مرکزی ارتقا دهد.

سعید بیک زاده افزود: از ابتدای سال جاری ۸ سفیر و هیئت اقتصادی با سفر به استان از توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ما آشنا شدند.