مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکههای آبیاری کارون بزرگ از اتمام عملیات لایروبی کانالهای شبکه آبیاری شمال شرق اهواز خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین فرهنگ، هدف از این اقدام را حفاظت از تأسیسات، تسهیل در امر توزیع آب، اجرای برنامه نوبت بندی آب و تأمین آب مطمئن و پایدار کشاورزان تحت پوشش شبکه آبیاری شمال شرق اهواز عنوان کرد و گفت: این عملیات با نظارت کارشناسان معاونت شبکههای آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان در مدت ۳ ماه با کیفیت مطلوب انجام شد.
وی ادامه داد: این عملیات لایروبی به طول ۱۶۰ کیلومتر و در سطح کانالهای مناطق ابوفاضل، ویس، ملاثانی و سلامات بوسیله ۳ دستگاه بیل مکانیکی انجام شده است.
وی ادامه داد: کانالهای شبکه آبیاری شمال شرق اهواز ۱۵ هزار و ۵۱۸ هکتار از اراضی کشاورزی را تامین آب میکند.