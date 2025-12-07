به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با بیان اینکه نقشه راه توسعه کردستان با کمک ظرفیت دانشگاهیان طراحی می‌شود گفت: با دعوت از اساتید دانشگاهی و افراد با تجربه در حوزه اجرایی، نقشه راه توسعه کردستان را تدوین و ارتباط بین دولت و دانشگاه را عمیق و تقویت می‌کنیم.

"آرش زره‌تن لهونی" در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برتر که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو به تمامی دانشجویان اظهار کرد: دانشگاه در طول تاریخ، پیشران آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی بوده است.