استاندار کردستان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو با بیان اینکه نقشه راه توسعه کردستان با کمک ظرفیت دانشگاهیان طراحی میشود گفت: با دعوت از اساتید دانشگاهی و افراد با تجربه در حوزه اجرایی، نقشه راه توسعه کردستان را تدوین و ارتباط بین دولت و دانشگاه را عمیق و تقویت میکنیم.
"آرش زرهتن لهونی" در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برتر که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو به تمامی دانشجویان اظهار کرد: دانشگاه در طول تاریخ، پیشران آزادیخواهی و عدالتطلبی بوده است.