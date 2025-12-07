فرماندار بوکان گفت: دانشجویان با احساس مسئولیت خود تا پای جان در برابر ظلم و استبداد و استعمار غارتگران، پای منافع کشور خود ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان در مراسم ۱۶ آذر روز دانشجو ضمن گرامیداشت این روز به نقش ارزنده وحضورپررنگ دانشجو‌ها در جامعه اشاره کرد و گفت: دانشجویان با احساس مسئولیت خود تا پای جان در برابر ظلم و استبداد و استعمار غارتگران، پای منافع کشور خود ایستاده‌اند.

خشایار صنعتی دانشجویان را سنگر‌های علم و معرفت عنوان کردوافزود:این دانشجویان هستند که مسیر تعالی سرزمین و مملکت خودشان را باز میکنند.

صنعتی در ادامه به رتبه‌های برتر در شهرستان بوکان اشاره کرد و اظهار داشت:میزان قبول شدگان در کنکور سراسری وبدست آوردن رتبه‌های علمی در کرسی‌های آزاد اندیشی، فرهنگی، ورزشی و... گویای وجود این ذخایر ارزشمند در عرصه حرکتی دانشجویی است. وامروزه در سطح ملی و بین‌المللی حرف برای گفتن دارد.



حجت‌الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم گفت: این روز نه فقط یک تاریخ بلکه روزی است که جوانان این سرزمین ثابت کردند دانشگاه، سنگر خاموشی نیست و سنگر دفاع از ایران است.

وی از دانشجویان به عنوان آینده سازان میهن و سرمایه‌های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و افزود: این روز یادآور رشادت‌ها، ایستادگی‌ها و فداکاری‌هایی است که در تاریخ معاصر ایران به‌عنوان نماد آگاهی، بصیرت و مقاومت در برابر سلطه‌طلبی بیگانگان و استبداد داخلی ثبت شده است.



حجت الاسلام عسگر دیرباز افزود: روز دانشجو نه تنها یک مناسبت تقویمی، بلکه یک حقیقت زنده و جاری در متن جامعه ماست که هر ساله روح تازه‌ای در کالبد دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌دهد.

وی تاکید کرد: دانشجو، سرباز جبهه‌های اندیشه و فرهنگ در سنگر علم و ایمان است و امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند حضور فعال، پرشور و مسئولانه دانشجویان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جهادی است.

در این مراسم که در سالن سردار سلیمانی بوکان و با حضور چند صد نفری از دانشجویان دانشگاه‌های این شهرستان با شور و نشاط خاصی همراه بود بر اهمیت جایگاه دانشجو در مسیر توسعه علمی و فرهنگی کشور تأکید شد.

فضای مراسم با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود و دانشجویان با اجرای سرود‌ها و کرسی‌های آزاد اندیشی کوتاه، نقش فعال خود را در این روز به نمایش گذاشتند.

حضور پررنگ دانشجویان و استقبال گسترده آنان نشان‌دهنده اهمیت این مناسبت در میان نسل جوان بوکان بود.

این مراسم نه تنها فرصتی برای تجلیل از دانشجویان بود، بلکه به محلی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر میان مسئولان و جوانان تبدیل شد و جلوه‌ای از همبستگی و امید به آینده‌ای روشن در بوکان را به نمایش گذاشت.