به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیداسدالله جولائی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور افزود: با آغاز پویش مهر فاطمی از روز‌های فاطمیه تا امروز، زمینه آزادی جمعی از مادران بدهکار مالی از زندان‌های سراسر کشور فراهم شده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور گفت: پویش مهر فاطمی تا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه دارد و از نیکوکاران دعوت کرد تا در آزادی مادران زندانی سهیم شوند.