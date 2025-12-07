پخش زنده
تیم فوتبال بانوان سپاهان در دیداری معوقه از هفته نهم لیگ برتر مغلوب خاتون شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار معوقه تیمهای فوتبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و خاتون بم در چارچوب هفته نهم لیگ برتر عصر امروز یکشنبه ۱۶ آذر در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان برگزار شد.
سپاهانیها بر خلاف انتظار در این دیدار خیلی زود به گل دست یافتند و با گل نازنین مردانی از خاتون پیش افتادند، اما خاتونیها در همان نیمه اول با دبل مونا حمودی کامبک زدند.
در نیمه دوم تلاش دو تیم برای رسیدن به گل نتیجهای نداشت و در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک خاتون خاتمه یافت.
