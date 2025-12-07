به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار معوقه تیم‌های فوتبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و خاتون بم در چارچوب هفته نهم لیگ برتر عصر امروز یکشنبه ۱۶ آذر در ورزشگاه قدس کارگران اصفهان برگزار شد.

سپاهانی‌ها بر خلاف انتظار در این دیدار خیلی زود به گل دست یافتند و با گل نازنین مردانی از خاتون پیش افتادند، اما خاتونی‌ها در همان نیمه اول با دبل مونا حمودی کامبک زدند.

در نیمه دوم تلاش دو تیم برای رسیدن به گل نتیجه‌ای نداشت و در نهایت این دیدار با برتری ۲ بر یک خاتون خاتمه یافت.

نصیری ۴۸