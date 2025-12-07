پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم اعلام کرد روز دوشنبه ۱۷ آذر مدارس قم تعطیل و آموزش غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، براساس گزارشهای اداره کل هواشناسی، مبنی بر آلودگی هوا در روز آتی، و طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، تمام مهدهای کودک، پیش دبستانیها و تمام مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سراسر استان، در روز دوشنبه ۱۷ آذرماه، غیرحضوری شد.
البته دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها باز بوده و شامل این تعطیلی نمیشوند.
زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیران دستگاهها از دورکاری استفاده نمایند.
هماستانیهای محترم به ویژه گروههای حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز دوشنبه، توصیههای بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.