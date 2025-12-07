به گزارش خبرنگار تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی وزارت امور خارجه با محوریت توسعه صادرات فرش ایران و بررسی چالش‌ها و راهکارهای این حوزه امروز با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، رئیس مرکز ملی فرش ایران و جمعی از فعالان و تجار صنعت فرش در تهران برگزار شد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در این نشست گفت:این جلسه نخستین نشست ستاد اقتصادی وزارت خارجه است که به‌طور ویژه به یک صنعت مشخص اختصاص یافته است.

وی افزود: پس از بررسی مشکلات موجود در حوزه صادرات فرش دستباف، مقرر شد کارگروه تخصصی حمایت از صادرات فرش دستباف در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تشکیل شود. همچنین چند دستگاه مرتبط مکلف شدند حداکثر تا یک ماه آینده، مشکلات و راهکارهای عملیاتی توسعه صادرات فرش را شناسایی کرده و برای بررسی و تصویب در جلسه بعدی ستاد ارائه دهند.

معاون دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با بانک مرکزی، تعهد ارزی صادرکنندگان فرش دستباف کاهش خواهد یافت تا روند صادرات این محصول ارزشمند تسهیل شود.