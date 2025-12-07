۳۰ نفر مبتلا به اوتیسم در شهرستان تربت‌ حیدریه شناسایی شده‌ اند که در چهار مرکز نگهداری و تحت آموزش قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی تربت‌ حیدریه گفت: تعداد افراد شناسایی شده مبتلا به اوتیسم در این شهرستان ۳۰ نفر است اما شمار افراد مبتلا به این عارضه بیشتر و مشکل اساسی در این زمینه، باور نداشتن خانواده‌ ها به ابتلای فرزندشان به اوتیسم است.

فاطمه صادق‌ امیری امروز در آیین افتتاح چهارمین مرکز نگهداری افراد مبتلا به اوتیسم تربت‌ حیدریه، افزود: خانواده‌ ها معتقد به سالم بودن فرزند خود هستند، این طرز تفکر باعث شده تا مبتلایان در سن فراگیری آموزش‌ های مورد نیاز، از محیط آموزشی دور نگهداشته و در نتیجه این کودکان در سنین بزرگسالی با مشکلات حادتری مواجه شوند.

وی در معرفی چهارمین مرکز نگهداری افراد مبتلا به اوتیسم اظهار کرد: ظرفیت نگهداری این مرکز ۳۰ نفر است اما اکنون ۱۷ نفر در آن آموزش می‌ بینند.

صادق‌ امیری گفت: در این مراکز مهارت‌ های ارتباطی فرزندان مبتلا ضمن فرآگیری آموزش‌ های شناختی، تقویت می‌ شود.

وی افزود: از آنجا که این مراکز توسط بخش خصوصی دایر شده‌ است، سازمان بهزیستی در ماه به ازای هر نفر، ۶۵ میلیون ریال یارانه می‌ پردازد.

اوتیسم یک اختلال عصبی-رشدی است که بخش‌ های مختلف مغز در افراد دارای اوتیسم در همکاری با یکدیگر دچار مشکل می‌ شوند، این اختلال در سه سال نخست زندگی بروز می‌کند و مادام العمر است.

شاخصه‌ اصلی اختلال اوتیسم نقص در ارتباط و تعاملات اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه‌ ای است.

اوتیسم بیماری نیست و درمان دارویی قطعی نیز ندارد، اما با توانبخشی، فرد دارای اوتیسم می‌تواند مهارت کسب کرده و زندگی مستقلی داشته‌باشد و همچنین نبوغ خاصی را از خود نشان دهد.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.