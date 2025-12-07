سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برای تثبیت بازار و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش دام و طیور، اقدام به توزیع گسترده نهاده‌های دامی کرد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امروز حجم قابل توجهی شامل ۹۲۰۰ تن کنجاله سویا و ۵۴۰۰ تن ذرت خام، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام، در اختیار کارخانجات تولید خوراک دام استان قرار گرفت.

مجید جعفری افزود: این نهاده‌ها به طور ویژه جهت تولید و توزیع خوراک آماده در بخش‌های طیور و دام استان تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: نظارت و هدایت فرآیند تبدیل این مواد اولیه به کنسانتره دامی و دان مرغی، بر عهده کمیته‌های کنترل کمی و کیفی استانی و شهرستانی خواهد بود تا اطمینان حاصل شود این منابع به صورت مدیریت‌شده و به موقع به دست تولیدکنندگان نهایی می‌رسد.