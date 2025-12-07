پخش زنده
استاندار مرکزی: دانشجویان، آینده استان مرکزی و کشور را در دست داشته و باید پرقدرت مسیر بالندگی را ادامه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه اراک گفت: جوانان آینده کشور و استان را در دست دارند و باید خود را با مهارت، توانمندی و سایر ابزارهای لازم مجهز کنند تا پرقدرت مسیر پویندگی و بالندگی خود را ادامه دهند.
مهدی زندیه وکیلی در پاسخ به سوالات دانشجویان و با بیان اینکه فرهنگ مسئلهای گسترده است و بخش محدودی از آن در حوزه استان قابل مدیریت است، گفت: در صورت رعایت نشدن نکات مربوط به نامگذاری پروژه خیابان غذا یا سایر موارد، موضوع پیگیری میشود.
او با اشاره به اهمیت نگاه منعطف در برگزاری رویدادها افزود: نمیتوان به هر برنامهای با دید منفی نگاه کرد و حفظ حرمتها و ارزشها در کنار تنوع فرهنگی ضروری است، اما تعطیلی کنسرتها و برنامههای مشابه راهحل نیست.
استاندار مرکزی همچنین به مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: دفتر انجمنهای علمی دانشگاه فاقد مکان مناسب است و باید برای آنها فضای مشخصی در نظر گرفته شود.
مهدی زندیه وکیلی افزود: دانشگاه باید مرکز رویدادهای علمی باشد و ارتباط با جامعه برقرار کند؛ به عنوان مثال پارک علم و فناوری بخشی از این ارتباط را تأمین میکند و از ثبت شرکتها، طرحها و ایدهها حمایت و تسهیلات ارائه میدهد.