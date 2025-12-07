دکتر مسعود شریفی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره آخرین وضعیت شیوع بیماری آنفلوآنزا گفت: همانند سال‌های گذشته درگیر بیماری آنفلوآنزای فصلی هستیم که از چهار هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. روند این بیماری نیز مثل سال‌های قبل است و همیشه در فصل پاییز درگیر این بیماری بودیم.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳ هزار مورد تست آنفلوآنزا از افراد دارای علائم تنفسی انجام دادیم که بیش از هزار و ۱۰۰ مورد مثبت بود.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: متاسفانه از اول پاییز تاکنون هفت نفر از هم استانی‌ها را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست دادیم که عمدتا افراد سالمندی بودند که مبتلا به بیماری زمینه‌ای بودند.

وی با تأکید بر رعایت مسائل بهداشتی اظهار داشت: رعایت بهداشت فردی و شست و شوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و استراحت دانش آموزانی که بیمار بوده یا علائم تنفسی دارند از اهمیت فراوانی برخوردار است. سایر افراد علائم دار هم از حضور در مکان‌های تجمعی خودداری کرده و در صورت نیاز به خروج از منزل حتما از ماسک استفاده کنند.

شریفی با اشاره به پرخطر بودن برخی گروه‌ها تصریح کرد: برخی گروه‌ها نظیر زنان باردار، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌ها مزمن در صورت ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اینکه دچار عوارض بیماری شوند، بسیار است و این افراد حتما باید واکسن تزریق کنند.

وی بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا را ماه‌های شهریور و مهر عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه همچنان درگیر این بیماری هستم و احتمال موج دیگری در زمستان خواهیم داشت، واکسیناسیون در این برهه نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی افزود: واکسیناسیون برای برخی گروه‌ها نظیر زنان باردار رایگان است و از بهترین‌های نشان‌های جهانی برای تزریق استفاده می‌شود.