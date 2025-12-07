پخش زنده
بیش از ۱۸۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در شهرستان دزفول توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: ماموران واحد بازرسی و نظارت این اداره با اجرای طرحهای نظارتی و مقابله با قاچاق کالا در شهرستان دزفول موفق به کشف ۱۸ هزار نخ سیگار خارجی و ۱۸۰ پاکت تنباکوی قاچاق شدند.
محمد غلامی افزود: در این بازرسی، به دلیل عرضه غیرقانونی و نداشتن مدارک معتبر خرید و فروش، برای ۱۲ واحد صنفی متخلف پرونده تخلف و قاچاق تشکیل شد و پروندهها برای رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهند شد. ارزش ریالی کالاهای مکشوفه توسط کارشناسان در حال برآورد است و نتایج نهایی پس از بررسی کامل میشود.
وی بر ضرورت استمرار طرحهای کنترل بازار تاکید کرد و گفت: برخورد با عرضه کالاهای دخانی قاچاق، جلوگیری از توزیع اقلام فاقد استاندارد و حمایت از شبکه توزیع رسمی، از اولویتهای اصلی طرحهای بازرسی در سال جاری است.