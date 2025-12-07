بازار زمستانی دیپلماتیک سارایوو، امسال نیز با استقبال گسترده مردم این شهر برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ در این رویداد بیش از ۴۵ سفارتخانه و سازمان بین‌المللی شرکت داشتند و غرفه‌هایی با خوراکی‌های سنتی، صنایع دستی و محصولات فرهنگی از سراسر جهان برای بازدیدکنندگان فراهم شد.

غرفه سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه صنایع دستی، کتب ترجمه‌شده به زبان بوسنیایی و البته غذای ایرانی میزبان شرکت‌کنندگان این بازار بود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، هدف اصلی این بازار تأمین کمک مالی برای کودکان و خانواده‌هایی است که با مشکلاتی از جمله معضلات سلامتی رو‌به‌رو هستند.

در همین حال گروهی از شهروندان سارایوو با در دست داشتن تصاویری از کودکان غزه با حضور در غرفه کشور‌های حامی رژیم صهیونیستی مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد این کشور‌ها در تأمین مالی رژیم صهیونیستی ابراز کردند.

این گروه همچنین یادداشت‌های تشکری را به غرفه کشور‌های حامی مردم فلسطین از جمله غرفه جمهوری اسلامی ایران اهدا کردند.