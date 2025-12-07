پخش زنده
رزمایش سراسری ارزیابی مولدهای برق اضطراری در مراکز درمانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اصفهان؛ رزمایش ارزیابی آمادگی مولدهای برق اضطراری مراکز درمانی، امروز با حضور مدیران ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی برگزار شد.
در این مرحله ۵۱ مرکز درمانی شامل بیمارستانها و مراکز بهداشتی در مناطق ۴ و ۸ شهرستان اصفهان تحت ارزیابی عملکرد مولدهای اضطراری قرار گرفتند.
اجرای این ارزیابیها نقش مهمی در سنجش آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه با حوادث، شرایط اضطراری و تضمین تداوم خدمات حیاتی درمانی دارد.
همچنین این مانور بخشی از برنامههای دورهای ارتقای آمادگی شبکه برق و افزایش تابآوری زیرساختهای حساس در شهر اصفهان است.