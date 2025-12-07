به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اصفهان؛ رزمایش ارزیابی آمادگی مولد‌های برق اضطراری مراکز درمانی، امروز با حضور مدیران ارشد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در راستای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی برگزار شد.

در این مرحله ۵۱ مرکز درمانی شامل بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در مناطق ۴ و ۸ شهرستان اصفهان تحت ارزیابی عملکرد مولد‌های اضطراری قرار گرفتند.

اجرای این ارزیابی‌ها نقش مهمی در سنجش آمادگی مراکز درمانی برای مواجهه با حوادث، شرایط اضطراری و تضمین تداوم خدمات حیاتی درمانی دارد.

همچنین این مانور بخشی از برنامه‌های دوره‌ای ارتقای آمادگی شبکه برق و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های حساس در شهر اصفهان است.