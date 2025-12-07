پخش زنده
در گشت مشترک یگان حفاظت شهرستانهای چهاربرج، میاندوآب و بناب دو شکارچی متخلف در محدوده جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه شناسایی و دستگیرشدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست نمایندگی حفاظت محیطزیست شهرستان چهاربرج گفت: دو شکارچی متخلف که در محدوده جنوب پارک ملی دریاچه ارومیه اقدام به شکار گراز وحشی کرده بودند، در پی گشت مشترک یگان حفاظت شهرستانهای چهاربرج، میاندوآب و بناب شناسایی و دستگیر شدند.
عبدالله حاجوی افزود: شامگاه جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴، طی عملیات گشت مشترک، دو نفر متخلف که دو رأس گراز وحشی را شکار کرده بودند شناسایی شدند.
وی گفت: این افراد پس از مشاهده محیطبانان از محل متواری و در منزل یکی از اهالی روستای مجاور مخفی شده بودند که با پیگیری مستمر، مجوز قضایی اخذ و با همکاری نیروی انتظامی تحت تعقیب و دستگیری قرار گرفتند.
حاجوی ادامه داد: پرونده این تخلف پس از تشکیل و تکمیل مستندات برای رسیدگی به دادگاه شهرستان چهاربرج ارسال شده است.