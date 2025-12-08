برگزاری همایش نقش عشایر بوشهر در تولید، امنیت و توسعه فرهنگ صلح و سازش

همایش نقش عشایر استان بوشهر در تولید، امنیت و توسعه فرهنگ صلح و سازش با حضور مسئولان استانی و مردم در منطقه تنگ ارم شهرستان دشتستان برگزار شد.