بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، استاندار بوشهر در این همایش با بیان اینکه عشایر همواره نماد غیرت، تلاش و مجاهدت در حراست از مرزهای ایران و ارتقای عزت کشور بودهاند، بر اهمیت حمایت از جامعه عشایری، بهبود زیرساختها و تقویت نقش شوراهای حل اختلاف برای ترویج همگرایی اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
ارسلان زارع با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش و قدردانی از رئیس کل دادگستری استان و تمامی دستاندرکاران این همایش گفت: فرمایشات سخنرانان و مطالب مطرح شده در خصوص نقش عشایر غیور، شجاع و مجاهد استان بوشهر در تولید، تأمین امنیت و ارتقای شاخصهای اجتماعی و اقتصادی بسیار ارزنده بود.
وی با بیان اینکه عشایر ایران و بهویژه قشقاییهای استان بوشهر همواره با غیرت و جوانمردی در مجاهدت برای زندگی، حفاظت از مرزهای ایران و اعتلای کشور نقشآفرینی کردهاند، افزود: در سالهای اخیر خشکسالیهای متوالی معیشت و تولید را برای جامعه عشایری سخت کرده است، اما یقین داریم نقشی که در تأمین امنیت غذایی و حفاظت از تنوع فرهنگی با هر گویش و جامهی زیبایی که دارند، ایفا کردهاند، ارزشمند و قابل ستایش است.
استاندار بوشهر با اشاره به دوران دفاع مقدس و مقابله با استعمارگران، تأکید کرد: عشایر همواره در بزنگاههای تاریخی با اتحاد و وابستگی به اجتماع، پرچم عزت ایران را برافراشته نگاه داشتهاند و امروزه نیز ما وظیفه داریم کنار این قشر تلاشگر در همه حوزههای سیاسی، اجتماعی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی باشیم
وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای مهم قوه قضاییه بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و شوراهای حل اختلاف است، افزود: در استان بوشهر با کمک شوراهای حل اختلاف و صلحیاران، شاهد کاهش ورودی پروندههای حقوقى و کیفری به محاکم بودیم؛ راهبردی که نهتنها به ارتقای صلح و همگرایی اجتماعی میانجامد بلکه هزینههای دادرسی و آسیبهای اجتماعی را کاهش میدهد.
زارع با اشاره به موفقیتهای جامعه عشایری در تولید، یادآور شد: جامعه عشایر استان بوشهر در تولید پروتئین، لبنیات و صنایعدستی موفقیتهای چشمگیری کسب کردهاند. در همین هفته پیش یکی از مهمترین سوغاتیها به مهمان کشوری ما، صنایعدستی این عشایر بود که با استقبال ویژه مواجه شد.
وی با بیان اینکه عشایر به صورتهای گوناگون برای کل استان مفید، مؤثر و نقشآفرین هستند، تأکید کرد: دولت چهاردهم جامعه عشایری را یک فرصت میداند و ما خود را موظف به رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات این عزیزان میدانیم. باوجود محدودیتهای مالی ناشی از تحریمها، تلاش داشتهایم طرحهای اولویتدار بهویژه در بخش ارم مانند تعریض جاده نمازگاه به تنگ ارم و تأمین آب و ساخت مخازن را اجرایی کنیم.
استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و آبرسانی به جامعه عشایری گفت: برنامهریزیهای خوبی نیز در حوزه بهداشت انجام شده و انشاءالله در جلسات آینده با حضور نمایندگان عشایر، به صورت جزئی به مشکلات و درخواستهای آنان رسیدگی خواهد شد.
زارع با تأکید بر وظیفه جدی مدیران دستگاههای اجرایی برای حل مسائل جامعه عشایری، افزود: ما مجموعه عشایری را یک فرصت استثنایی میدانیم و همه مدیران موظفاند برای خدمت و رفع مشکلات این عزیزان تمام توان خود را به کار گیرند.