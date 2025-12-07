پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم روز دانشجو با یادآوری جانفشانی دانشجویان در بحرانها، از فارغالتحصیلان خواست ایران را به جایی بهتر تبدیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم روز دانشجو با تأکید بر ایستادگی و فداکاری جوانان در تاریخ کشور، خطاب به دانشجویان گفت: فارغالتحصیلان ما باید ایران را به جایی بهتر برای مردم تبدیل کنند.
وی با یادآوری نقش کادر درمان و دانشجویان در بحرانهایی مانند کرونا و جنگ ۱۲روزه، افزود: کشور در بحران تخصص است؛ شما باید برای آینده جمعیت و منابع انسانی کشور برنامهریزی کنید.
در این مراسم، همچنین دبیرکل شورای صنفی دانشجویان، خواستار اولویتبندی پروژهها، افزایش فعالیتهای فرهنگی و اختصاص بودجه ویژه شد.
نمایندگان انجمنهای علمی، هیئتهای مذهبی و شورای صنفی نیز بر تقویت زیرساختهای دانشگاه و توسعه برنامههای علمی، فرهنگی و مذهبی تأکید کردند.