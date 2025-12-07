رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم روز دانشجو با یادآوری جان‌فشانی دانشجویان در بحران‌ها، از فارغ‌التحصیلان خواست ایران را به جایی بهتر تبدیل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم روز دانشجو با تأکید بر ایستادگی و فداکاری جوانان در تاریخ کشور، خطاب به دانشجویان گفت: فارغ‌التحصیلان ما باید ایران را به جایی بهتر برای مردم تبدیل کنند.

وی با یادآوری نقش کادر درمان و دانشجویان در بحران‌هایی مانند کرونا و جنگ ۱۲روزه، افزود: کشور در بحران تخصص است؛ شما باید برای آینده جمعیت و منابع انسانی کشور برنامه‌ریزی کنید.

در این مراسم، همچنین دبیرکل شورای صنفی دانشجویان، خواستار اولویت‌بندی پروژه‌ها، افزایش فعالیت‌های فرهنگی و اختصاص بودجه ویژه شد.

نمایندگان انجمن‌های علمی، هیئت‌های مذهبی و شورای صنفی نیز بر تقویت زیرساخت‌های دانشگاه و توسعه برنامه‌های علمی، فرهنگی و مذهبی تأکید کردند.