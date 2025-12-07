پخش زنده
۷۳ مورد حادثه کارگری امسال در مهاباد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد گفت: هزار مورد بازرسی کارگاهی، موردی و مشاغل سخت وزیان آور امسال در این شهرستان انجام شده است.
مهناز ایروانی افزود: ۷۳ مورد حادثه کارگری هم امسال برای کارگران ساختمانی ثبت شده که در این حادثهها ۳ مورد فوت کردهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده حوادث شغلی، دومین عامل مرگ و میر درایران پس از تصادفات جادهای است. حوادثی که اغلب در نتیجه نبود ایمنی کافی، آموزش ناکافی و نظارت ضعیف رخ میدهند و علاوه بر آسیب به نیروی کار، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارند.