به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهاباد گفت: هزار مورد بازرسی کارگاهی، موردی و مشاغل سخت وزیان آور امسال در این شهرستان انجام شده است.

مهناز ایروانی افزود: ۷۳ مورد حادثه کارگری هم امسال برای کارگران ساختمانی ثبت شده که در این حادثه‌ها ۳ مورد فوت کرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده حوادث شغلی، دومین عامل مرگ و میر درایران پس از تصادفات جاده‌ای است. حوادثی که اغلب در نتیجه نبود ایمنی کافی، آموزش ناکافی و نظارت ضعیف رخ می‌دهند و علاوه بر آسیب به نیروی کار، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارند.