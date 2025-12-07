پخش زنده
اعضای کارگروه کاهش آلودگی اراک از نقش مخرب مجاری فاقد اعتبار در اعلام وضعیت هوا انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ممنوعیت اعلام وضعیت هوا از مجاری فاقد اعتبار و ایجاد نگرانی بی مورد در افکار عمومی و توضیح و عذرخواهی از دیر یا زود اعلام شدن زمان تعطیلی مدارس از موضوعاتی بود که در نشست اعضای کاهش آلودگی هوای اراک طرح شد.
قدرت الله ابک معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استانداری مرکزی در این نشست با بیان اینکه سوخت مازوت کمسولفور دارای آلایندگی بسیار پایین ترکیبات حاوی گوگرد است، گفت: با مصرف این سوخت، میزان غلظت آلایندههای دی اکسید گوگرد منتشره از یکی از دودکشهای نیروگاه شازند کاهش یافته است.
رضا مرادی معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی هم با بیان اینکه با وجود کاهش آلایندههای زیست محیطی به دلیل وارونگی هوای اراک آلودگی را در خود نگه میدارد گفت: در مورد تصمیمات استانی و مرکز استان باید دیدگاههای این اداره به طور جدی مد نظر باشد.
امیر انصاری مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی هم با بیان اینکه استان مرکزی از استانهایی است که دقیقترین تخمینها را در مورد تعطیلی مدارس تدوین میکند، گفت: به دلیل خاص بودن هوای اراک و نوع آلودگی هوای این شهر اعلام تعطیلی یا تعطیل نبودن دارای حساسیت ویژه است و در این زمینه گروهی از مردم گلایه دارند که از آنان عذرخواهی میشود و البته این امر دلیلی جز حساسیت کار ندارد.