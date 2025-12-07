به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر اجرایی ششمین جشنواره فردخت در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره در کاشان گفت: در این دوره بیش از ۱۰۰ اثر در بخش‌های مختلف شامل ادبیات، هنر‌های تجسمی، پژوهش‌های فرهنگی و بخش مردمی دریافت شد که نشان‌دهنده استقبال گسترده جامعه فرهنگی و هنری از جشنواره است.

عادله‌سادات تقاعدیان افزود: بخش مردمی جشنواره رشد چشمگیری داشته و آثار متنوعی از شهر‌های مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شده است.

دبیر اجرایی جشنواره با تأکید بر نقش بانوان در این رویداد فرهنگی گفت: حضور پررنگ بانوان هنرمند در این دوره جلوه‌ای تازه به جشنواره بخشیده و ظرفیت‌های جدیدی را معرفی کرده است، بانوان توانسته‌اند با آثار خود، نگاه تازه‌ای به موضوعات فرهنگی و اجتماعی ارائه دهند.

وی ادامه داد: جشنواره فردخت امروز به یکی از مهم‌ترین بستر‌های معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بومی تبدیل شده و توانسته در طول شش دوره برگزاری، جایگاه ویژه‌ای در میان جشنواره‌های ملی پیدا کند.

معاون صنایع‌دستی شهرستان کاشان نیز گفت: شواهد باستان‌شناسی در تپه‌های سیلک نشان می‌دهد که هنر نساجی در کاشان قدمتی بیش از ۶ هزار سال دارد و به سال‌های ۴۲۰۰ پیش از میلاد بازمی‌گردد.

محمد بینوا، با اشاره به اوج شکوفایی هنر زری‌بافی در دوران صفویه افزود: زری‌بافی، هنر ترکیب طلا، نقره و ابریشم، در آن دوران نه‌تنها لباس پادشاهان بلکه پرده‌های کاخ‌ها را زینت می‌بخشید.

وی گفت: پس از ثبت ملی نساجی کاشان در سال ۱۳۹۷، این شهر در سال ۱۴۰۲ موفق شد عنوان «شهر جهانی نساجی» را کسب کند که نقطه عطفی در بازگشت به جایگاه تاریخی این هنر محسوب می‌شود.

معاون صنایع‌دستی شهرستان کاشان جشنواره فردخت را بستری برای پیوند سنت و نوآوری دانست و افزود: این جشنواره که ششمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد، فرصتی است تا طرح‌های اصیل ایرانی با نیاز‌های روز بازار تلفیق شود.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تولید ابریشم و دست‌بافته‌های طبی ادامه داد: با وجود تقاضای بالا، کارگاه‌های سنتی ظرفیت تولید کافی ندارند و نیازمند حمایت جدی هستند.