به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان آیین افتتاح مرکز نیکوکاری توانیابان رعد رفسنجان با حضور مدیر کل اداره بهزیستی استان برگزارشد

علیرضا آتشک؛ مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه و مدیرعامل مؤسسه خیریه رعد الغدیر تهران فرماندار اعضای شورای شهر و جمعی از خیرین رفسنجان حضور داشتند

مرکز نیکوکاری رعد رفسنجان با بهره‌گیری از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و کارآفرینی، بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای توان‌یابان فراهم کرده و امید است با حمایت‌های مستمر، خدمات گسترده‌تری به جامعه هدف ارائه دهد.