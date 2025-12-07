پخش زنده
،بمناسبت هفته جهانی معلولین مرکز نیکوکاری توانیابان رعد رفسنجان افتتاح شد
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان آیین افتتاح مرکز نیکوکاری توانیابان رعد رفسنجان با حضور مدیر کل اداره بهزیستی استان برگزارشد
علیرضا آتشک؛ مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه و مدیرعامل مؤسسه خیریه رعد الغدیر تهران فرماندار اعضای شورای شهر و جمعی از خیرین رفسنجان حضور داشتند
مرکز نیکوکاری رعد رفسنجان با بهرهگیری از امکانات آموزشی، مشاورهای و کارآفرینی، بستری مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای توانیابان فراهم کرده و امید است با حمایتهای مستمر، خدمات گستردهتری به جامعه هدف ارائه دهد.